В United24 з'явився перший представник від Франції
Першим представником Франції на платформі United24 став режисер Мішель Хазанавічус
Про це розповів у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.
"Зустрівся сьогодні з амбасадорами нашої благодійної платформи United24 – нашою спортсменкою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Хазанавічусом. Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним" - прокоментував приєднання режисера президент України.
- Американський музикант, співак, лауреат премій Grammy та Academy of Country Music Awards Бред Пейслі став амбасадором UNITED24 і підтримуватиме відбудову України.
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