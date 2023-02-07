В United24 з'явився перший представник від Франції

Про це розповів у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

"Зустрівся сьогодні з амбасадорами нашої благодійної платформи United24 – нашою спортсменкою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Хазанавічусом. Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним" - прокоментував приєднання режисера президент України.