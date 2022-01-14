В уряді РФ заявили, що "економіка витримає" нові санкції Заходу
Голова міністерства фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що Росія витримає всі обмеження з боку Заходу
Про це Силуанов сказав у інтерв'ю РБК.
За словами голови Мінфіну, російська економіка витримає нові можливі санкції Заходу.
"Ми знаємо цілу лінійку обмежень, які зараз обговорюються. Вони всі, звичайно, негативно впливають на економіку та фінанси і так далі. Я зараз говорю про фінансову ситуацію, про боргові теми, які обговорюються. Загалом хочу сказати, що витримаємо й обмеження, які сьогодні обговорюються", - заявив Силуанов.
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