В уряді РФ заявили, що "економіка витримає" нові санкції Заходу

Про це Силуанов сказав у інтерв'ю РБК.



За словами голови Мінфіну, російська економіка витримає нові можливі санкції Заходу.



"Ми знаємо цілу лінійку обмежень, які зараз обговорюються. Вони всі, звичайно, негативно впливають на економіку та фінанси і так далі. Я зараз говорю про фінансову ситуацію, про боргові теми, які обговорюються. Загалом хочу сказати, що витримаємо й обмеження, які сьогодні обговорюються", - заявив Силуанов.

Європарламент закликав ввести санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну, зокрема заморозити "Північний потік-2" та відключити РФ від банківської системи SWIFT.

12 січня у Сенаті США оприлюднили новий пакет санкцій проти вищих військових і урядових чиновників і ключові банківські установи РФ на випадок її вторгнення в Україну.

13 січня ЄС продовжив санкції проти Росії до 31 липня 2022 року.