ВАКС залишив під вартою ексголову Державної фіскальної служби Насірова

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"6 грудня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу ВАКС від 9 листопада 2023 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою до колишнього голови ДФС України до 7 січня 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 120 780 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Колегія суддів не задовольнила апеляцію захисту, тож ухвала ВАКС залишилася без змін.

Як вказали у відомстві, рішення вже набуло чинності. Воно не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Що передувало

18 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру ексголові ДФС Насірову та бізнесмену Бахматюку за отримання 5,5 млн доларів і понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Про підозру у підкупі також повідомили й власнику агрохолдингу.

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про відтерміновування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залучений у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України.

8 березня ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн хабаря ексголові ДФС Насірову.

26 липня ВАКС залишив Насірова під вартою із заставою у 261 млн грн, а 9 листопада продовжив строк тримання під вартою до 7 січня 2024 року, але при цьому зменшив йому заставу до понад 120 млн грн.