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Варіант девальвації, який обрав НБУ, створює величезні корупційні можливості, - економіст Кушнірук

7 жовтня, 2023 субота
21:38
Економіка долар євро гривня валюта обмін

Голова експертної ради Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук заявив, що варіант девальвації, який обрав НБУ, створює величезні корупційні можливості

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"При фіксованому курсі, який зберігається фактично з літа минулого року, існує питання зростання цін, витрат виробників промислової продукції. Відповідно, якщо курс залишається незмінний, то це означає, що по суті продукція українських товаровиробників зростає в доларовому еквіваленті, тобто інфляція для них доларова", - зазначив економіст.

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Кушнірук додав, що коли йдеться про те, що ціни й витрати виробників зросли від 15 до 20%, то відповідно це означає, що вартість продукції зросла на 20%.

"За таких обставин, у них ця продукція стає неконкурентною ані на зовнішньому ринку, ані на внутрішньому і це ще більше тисне на внутрішній валютний ринок. Тому, за таких обставин НБУ повинен проводити девальвацію, але питання як. Можна проводити фіксовано, можна оголосити про те, що курс буде коливатися", - наголосив він. 

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Окрім цього, Кушнірук вважає, що НБУ має думати про те, як проводити девальвацію так, щоб це було прогнозовано.

"У мене є претензія до НБУ, вона полягає в тому, що той варіант, який обрав НБУ створює величезні корупційні можливості", - зауважив економіст.

Прогнози щодо ринку валют

Національний банк України від 3 жовтня 2023 року прийняв рішення про зміну валютного режиму. Тепер для встановлення офіційного курсу гривні НБУ знову використовуватиме курс міжбанківського валютного ринку. Тобто курс гривні до долара США є не фіксованим, а "керовано-гнучким". 

Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері Еспресо зауважив, що Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти. 

"Не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом", – сказав він. 

Про те, що це рішення не вплине суттєво на вартість валют, зазначив і професор кафедри фінансів Львівської політехніки Віталій Рисін.

"Новий режим означає, що почне зменшуватись розрив між офіційним курсом і реальним курсом, який є на ринку. Це плюс, бо поступово зникатиме тіньовий ринок обміну валют, а власники цих валют матимуть можливість обмінювати в офіційних установах. Натомість на саму величину курсу це рішення суттєво не вплине, – сказав Віталій Рисін. – На готівковому ринку на курс впливатимуть інші чинники. Насамперед – це попит на валюту".

Підбиваючи підсумки першого дня впровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що гривня не здійснила "політ у космос". Щодо прогнозів, то Пишний переконаний, що коливання курсу найближчим часом будуть, але в обидва боки й дуже несуттєві.

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