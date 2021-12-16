Важко забезпечити одночасно анонімність та ідентифікацію, - Корнієнко про можливість онлайнвиборів в Україні
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко назвав можливе дистанційне голосування на загальнонаціональних виборах складним випадком
Про це пише РБК-Україна.
Він зазаначив, що світ рано чи пізно перейде до онлайнголосування.
"Якщо щось трапиться, будуть шукатися інструментарії. Поки все це на рівні дискусій і обговорень. Дуже важко забезпечити одночасно анонімність та ідентифікацію. Зрозуміло, що одне виключає інше, навколо цього проходять ці дискусії", - сказав Олександр Корнієнко.
За словами першого заступника голови Верховної Ради, це складний випадок, оскільки поки немає жодного прикладу, повністю реалізованого у світі.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що міністерство цифрової трансформації працює над можливістю запровадження онлайн-голосування на виборах.
- Раніше, у 2019 році, Литва відмовилась від ідеї онлайн-голосування на парламентських виборах через кіберзагрозу з боку Росії..
- 13 грудня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтримав запровадження онлайнголосування.
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