Воєнна агресія на Грушевського або відсутність нардепів через пандемію: Стефанчук підтримав ідею онлайн-голосувань

Про це Стефанчук сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".



"Коли два роки тому я вніс ідею про можливість онлайн-голосувань у Раді, багато колег відразу сприйняли її негативно, що, мовляв, це неправильно, що це приниження прав опозиції. Але треба враховувати, що у світі сьогодні - ціла низка викликів, які ми не можемо спрогнозувати. Наприклад, може так статися, що через пандемію у парламенті не збереться 226 депутатів або щось станеться з приміщенням внаслідок якоїсь умовної воєнної агресії на Грушевського, 5. Ми - єдиний законодавчий орган, і в нас немає варіанту, щоб у випадку чого таки зібратися й ухвалити важливе для держави рішення. Можна ж навіть обмежити перелік рішень, які можуть увалюватися в такий спосіб", - сказав Стефанчук.



Спікер парламенту також розповів про системи онлайн-голосувань за кордоном.



"Ми-от повернулися з Польщі – там цілком передбачена система онлайн-голосувань, тобто можна голосувати, як будучи особисто присутнім на засіданні, так і в онлайні, так і комбінованим способом. ... Кожен має право на голосування при прийнятті рішень, але парламентарій позбавляється його, якщо захворів або перебуває у відрядженні. Всі європейські парламенти вже відійшли від цієї традиційної процедури. Навіть британський парламент: щодо деяких законопроектів там передбачена можливість голосування за допомогою системи чи то електронних листів, чи то системи онлайн-голосувань, чи то відеозображення. І я дуже хотів би, щоб у нас був запобіжник на випадок чого і ми зберегли функцію й інституційність парламенту. Бо це стабільність влади, стабільність прийняття рішень у державі. Для мене це дуже важливо, і ми чекаємо, що польські колеги мають прислати для ознайомлення свій законопроект, ми хочемо подивитись, як у них це діє. Окремо я веду переговори з Петом Коксом (експрезидент Європарламенту Пет Кокс - ред.) щодо делегації в парламенті Євросоюзу та з іншими парламентами, щоб вивчити їхній досвід", - сказав Стефанчук.



На думку голови Ради, онлайн-голосування є питанням технічної організації.



"Онлайн-голосування не є юридичним питанням, а технічним. Якщо в нас буде довіра до результатів технічних, то юристи просто опишуть формулами, як воно має діяти, і вона вже представлена. Думаю, міністр цифрової трансформації найближчим часом представить концепцію: як він це бачить і які технічні рішення для цього потрібні. Якщо ми матимемо гарантію від провідних компаній і технічне рішення, до якого буде довіра, то варто спробувати на якомусь рівні почати впроваджувати. Не треба тільки пересмикувати, нібито депутат не прийде до зали засідань, бо хоче поїхати на море. Я третій рік не можу нікуди поїхати нормально відпочити! Але питання не в цьому, а в тому, щоб у критичних ситуаціях ми мали запобіжники. ... Звісно, ця система повинна мати всі стандарти якості саме технологічного характеру, бо якщо не буде довіри, то цей механізм не вдасться запровадити", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що міністерство цифрової трансформації працює над можливістю запровадження онлайн-голосування на виборах.

Раніше, у 2019 році, Литва відмовилась від ідеї онлайн-голосування на парламентських виборах через кіберзагрозу з боку Росії.