Про це стало відомо з telegram-каналу Служби безпеки України.

Стало відомо, що Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому таки вдасться вижити на цій війні.

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали", – зізнається у воєнних злочинах окупант.

Читайте також: У березні в Лондоні відбудеться зустріч з питань воєнних злочинів в Україні

Також зазначається, що слова окупанта задокументовані, і слідчі СБУ працюють над тим, аби рашисти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

17 грудня 2022 року конгрес США зобов'язав американську адміністрацію збирати свідоцтва злочинів проти людяності та воєнних злочинів, що вчинили військові РФ на території України.

1 січня стало відомо, що британський юрист Джефрі Найс заявив, що президента РФ Володимира Путіна треба притягнути до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

4 січня міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.

Станом на 6 січня 2023 правоохоронці зафіксували в Україні 62 927 воєнних злочинів, які скоїла Російська Федерація після 24 лютого 2022 року.