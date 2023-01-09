Вбивали цивільних і ґвалтували жінок: СБУ отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ при відступі з Лимана
Служба безпеки України отримала чергове підтвердження воєнних злочинів російської армії при відступі з Лиману
Про це стало відомо з telegram-каналу Служби безпеки України.
Стало відомо, що Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому таки вдасться вижити на цій війні.
"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали", – зізнається у воєнних злочинах окупант.
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Також зазначається, що слова окупанта задокументовані, і слідчі СБУ працюють над тим, аби рашисти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.
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