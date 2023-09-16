Вчені виявили, що споживання комах може покращити метаболізм

Про це пише Science Alert.

Зазначається, що дослідники з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі годували мишей їжею, яка включала хітин - полісахарид, який міститься в екзоскелетах комах, панцирах ракоподібних і грибах. Через таку дієту шлунки тварин роздулися, що викликало спеціальну імунну відповідь.

Кінцевим ефектом було вироблення унікального кишкового ферменту під назвою AMCase, необхідного для перетравлення хітину, а також активації клітин, які регулюють жирові тканини.

Вчені кажуть що ссавці зазвичай не виробляють ферментів, достатньо сильних, щоб розщепити об’ємні полісахариди, які вони їдять, але хітин, здається, є винятком – він має глибоке еволюційне коріння.

Деякі дані свідчать про те, що до загибелі динозаврів стародавні ссавці колись ласували комахами набагато частіше, ніж сьогодні. Дослідження також показують, що деякі ссавці давно пристосувалися до перетравлення хітину.

До сьогодні багато ссавців та деякі люди все ще їдять комах. За словами дослідників, комахи не тільки безпечні для споживання, вони також можуть забезпечити життєво важливі поживні речовини, такі як білок, і їх можна збирати стабільно. Таким чином, деякі вчені вважають, що вони повинні бути більшою частиною нашого раціону.

У поточному дослідженні Вашингтонського університету миші, яких годували хітином разом із дієтою з високим вмістом жиру, зрештою показали покращені показники метаболізму порівняно з мишами, яких годували їжею з високим вмістом жиру без хітину. Подібно до попередніх досліджень на мишах, дослідники виявили, що вживання хітину, здається, сприяє здоровому мікробіому в нижніх відділах шлунково-кишкового тракту.

Щоб детальніше дослідити механізми, дослідники порушили здатність деяких мишей виробляти фермент AMCase і таким чином перетравлювати хітин. Потім команда годувала цих мишей їжею з високим вмістом жиру разом із хітином. Порівняно з іншими групами, тварини, які не мали здатності перетравлювати хітин, показали стійкість до збільшення ваги, навіть якщо їх одночасно годували дієтою з високим вмістом жиру.

Дослідники відзначили підвищений рівень вроджених лімфоїдних клітин 2 типу у цих мишей – побічного продукту імунної відповіді кишківника, викликаної хітином. Нещодавно було виявлено, що ці клітини беруть участь у регуляції жирових тканин.

"Ми вважаємо, що перетравлення хітину в основному залежить від власних хітиназ господаря. Клітини шлунка змінюють свій ферментативний вихід через процес, який ми називаємо адаптацією. Але дивно, що цей процес відбувається без участі мікробів, оскільки бактерії в шлунково-кишковому тракті також є джерелами хітиназ, які руйнують хітин", - пояснює імунолог Стівен Ван Дайкен.

Порушивши перетравлення харчового хітину ссавцями, дослідники, здається, знайшли можливий спосіб продовжити імунну та метаболічну дію цієї поживної речовини в кишківнику.

"У нас є кілька способів інгібувати шлункову хітиназу. Поєднання цих підходів з їжею, яка має хітин, може мати реальну користь для метаболізму", - говорить Ван Дайкен.