Вдова президента Гаїті покинула країну з дітьми: лікуватиметься від результатів замаху у Флориді
Вдова вбитого президента, Мартін Моїз залишила Гаїті і продовжить лікування у США
Про це повідомляє Haiti24.
28 липня дружина вбитого лідера Гаїті Жовенеля Моїза залишила країну разом з дітьми.
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Вона отримала поранення в момент вбивства президента та вирішила продовжити лікування у Флориді, США.
- Нагадаємо, президент Гаїті Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня.
- За даними гаїтянських правоохоронців, замах здійснила група з 28 найманців.
- 10 липня стало відомо, що влада Гаїті звернулася до США із закликом ввести в країну американських військових.
- США відмовилися вводити війська на Гаїті на прохання тамтешньої влади після вбивства президента Моїза
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