Вдова президента Гаїті покинула країну з дітьми: лікуватиметься від результатів замаху у Флориді

Про це повідомляє Haiti24.



28 липня дружина вбитого лідера Гаїті Жовенеля Моїза залишила країну разом з дітьми.



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Вона отримала поранення в момент вбивства президента та вирішила продовжити лікування у Флориді, США.

