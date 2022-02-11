"Відповіді лише від України недостатньо": Кулеба про блокування РФ Чорного та Азовського морів та необхідність підключити міжнародних партнерів
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відповіді на блокування Росією портів у Чорному та Азовському морях лише від однієї України буде недостатньо, країна підключає міжнародних партнерів, щоб скоординовано відповісти РФ
Про це він сказав на брифінгу 11 лютого.
"Ми одразу звернулися по лінії МЗС, проінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав і розпочали двохсторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій", - зауважив Кулеба.
Міністр зазначив, що Росія не повинна мати свободи маніпулювати темою "навчань", для того, щоб блокувати торговельні шляхи у Чорному морі.
"Тому, що Чорне море і його безпека стосується кожного з нас, тому відповіді однієї України буде недостатньо. Ми підключили партнерів для того, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь", - додав він.
- Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя.
- МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.
- Адміністрація морських портів України заявила, що військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів.
- 11 лютого Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря, українська сторона підтвердила цю заяву від РФ.
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