Відсьогодні евакуація з Маріуполя неможлива. На блок-постах стоять кадирівці і Росгвардія, - радник мера Андрющенко
На фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах Маріуполя окупанти проводять ротацію, фактично евакуація з міста стає неможливою
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на особисті джерела в місті.
"Колаборантів і представників "народної міліції ДНР" змінюють на представників Росгвардії та кадировців", - заявив він.
Також окупанти встановлюють додаткові блокпости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль.
Будь-яка евакуація з міста в сторону Запоріжжя, за словами радника мера, стає неможливою до відкриття окремих "зелених" коридорів.
"Фактично відсьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин з керівництвом країни", - додав Андрющенко.
- Нагадаємо, росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих з Азовсталі для того, щоб провести вигідніший обмін військовополоненими, або для підтримки свого іміджу.
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