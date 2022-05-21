Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на особисті джерела в місті.

"Колаборантів і представників "народної міліції ДНР" змінюють на представників Росгвардії та кадировців", - заявив він.

Також окупанти встановлюють додаткові блокпости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль.

Будь-яка евакуація з міста в сторону Запоріжжя, за словами радника мера, стає неможливою до відкриття окремих "зелених" коридорів.

"Фактично відсьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин з керівництвом країни", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих з Азовсталі для того, щоб провести вигідніший обмін військовополоненими, або для підтримки свого іміджу.