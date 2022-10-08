Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Це три проєкти. Перший – це буде карта, вона вже готова. Це могила біля церкви Андрія Первозванного. Ми розподілили, як в могилі масового поховання лежали люди. Ми вкажемо, хто саме і коли їх поховав, хто саме і коли їх викопав, і де зараз вони похоронені. Друга історія – це великий проєкт, там будуть усі поіменно, хто був у масовій могилі", - сказав Євген Спірін.

Журналіст повідомив, що не буде розголошувати деталі третього проєкту, українці про все дізнаються орієнтовно у листопаді.

"Ну третій проєкт – це поки трохи секрет, він масштабніший, але десь за місяць ми все закінчимо і будемо випускати це все, тобто всі це побачать", - додав він.

31 березня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку, Київської області. Після витіснення з Бучі російських загарбників там було виявлено близько 300 розстріляних цивільних осіб. Чимало з них були зі зв'язаними руками.

Окупанти в Київській області катували тих, кого вважали ветеранами війни на Донбасі або причетними до волонтерства. 80% вбитих росіянами людей в Бучі були страчені.

Останки щонайменше двох вбитих окупантами громадян виявили в одному із гаражів Бучі.

У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті.

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