Про це написав на своїй facebook-сторінці нардеп та юрист Сергій Власенко, який перебував на засіданні Венеційської комісії.

Власенко розповів, що дискусія про висновок щодо українського закону про олігархів відбувалась в його присутності.

"Висновок дуже негативний для України. Як сказала одна із доповідачок, колишня суддя ЄСПЛ пані Нуссбергер, ключова дискусія велася про те, чи рекомендувати Україні скасувати весь закон, чи рекомендувати вносити зміни в його більшу частину, видаливши весь механізм "визнання олігархами". Лише тому, що в Україні йде війна, це був "лише" нищівний висновок, а не вбивчий", – написав він.

Народний депутат додав, що у висновку Венеційки були повторені всі його аргументи, які він висловлював під час дискусії та голосування в парламенті за цей закон, а саме: те, що "індивідуальний" підхід є неприпустимим, що боротьба з олігархами (проти якої ніхто не заперечував) потребує системного підходу, тобто системних змін в антимонопольне, антиофшорне, антикорупційне законодавство. Також було розкритикована можливість "визначення олігархами" через рішення РНБО.

Він зауважив: через те, що відповідних аргументів не сприйняли кілька років тому, "тепер Україна в цьому питанні повинна повернутись на три-чотири роки назад".

"Ми просто втратили всі ці роки, олігархію не побороли і змушені сьогодні робити те, що ми пропонували чотири роки назад. Ось так і живемо, зате "нові обличчя", а не "політичний нафталін", – прокоментував Власенко

Він також наголосив, що "Венеційська комісія не рекомендувала "зупинити антиолігархічний закон до кінця війни". Венеційки рекомендувала "юридично відкласти виконання цього закону". Без зазначення дати. І далі йдуть рекомендації перейти від "індивідуального підходу" до "системного підходу" в боротьбі з олігархією".