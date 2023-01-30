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Головна війна з Росією Високий рівень підготовки екіпажів може збільшити ефективність західних танків до 30%, - експерт Центру Разумкова
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Високий рівень підготовки екіпажів може збільшити ефективність західних танків до 30%, - експерт Центру Разумкова

30 січня, 2023 понедiлок
13:14
війна з Росією танки Leopard

За рахунок високої кваліфікації екіпажу можна збільшити ефект від західних танків десь на 30% - це технологічно іншого рівня техніка

Про це в ефірі Еспресо заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Західні танки - це технологічно зовсім іншого рівня техніка. Технологічні переваги самої машини можуть бути доповнені підготовкою екіпажу. Є оцінки, що за рахунок високої кваліфікації екіпажу можна збільшити ефект від цих танків десь на 30%. Наприклад, є 100 танків і на кожному з них будуть підготовлені екіпажі та система керування буде на найвищому рівні, то вони можуть дати ефект 130 танків", - зазначив він.

Мельник також розповів про відмінність західних танків від радянських.

"Танки не лише серйозно оснащені гарматою чи бронею, але також вони дозволяють інтегрувати кожну машину в загальну систему. Наприклад, давати інформацію з поля бою по кожному екіпажу. Це дійсно суттєва не лише кількісна, а якісна перевага, яку отримує Україна", - підсумував експерт.

  • У контексті постачання танків західні ЗМІ часто цитують слова головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, який стверджував в інтерв'ю The Economist минулого року, що Україні потрібні не менш як 300 танків для успішного наступу, не враховуючи іншої техніки.
  • Нагадаємо, Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
  • 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".
  • За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
  • Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк.

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