Про це повідомляє турецьке видання "Анадолу".

За його словами, після завершення Холодної війни, людство сподівалося на швидкий мир, розвиток і свободу, але ця атмосфера, особливо останніми роками, знову поступилась місцем страху і стурбованість, а на прикладі низки країн – фашизму.

"Чинний світоустрій, заснований на прагненні захисту інтересів переможців Другої світової війни, зіткнувся з найбільшою кризою останніх 70 років. Це спотворена система, націлена на збагачення невеликої групи країн, тріщить по швах. Рівень бідності зростає у всьому світі. Багаті – багатіють, бідні стають ще більшими жебраками. Мільярди людей – від Африки до Азії – не можуть забезпечити себе елементарними харчами", – констатував Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що лідерів багатьох держав сьогодні турбують лише короткострокові проблеми, свідченням чого став останній саміт у Празі.

"Підходи багатьох лідерів до війни між РФ та Україною далекі від здорового глузду. Їх турбувала у Празі лише тема майбутньої зими. Найбільшого удару від війни за фактом одержують найбідніші країни. Впевнений, що тема війни в Україні лише на якийсь час відсунула тему кардинального реформування глобальної політичної системи. Перетворення на неминучі!", - сказав Ердоган.

За словами турецького лідера, Анкара все одно заявляє про наявність шансу на формування справедливого світоустрою.

"Туреччина за останні роки неодноразово заявляла, що світ більш ніж п'ять постійних членів РБ ООН. Ми наголошуємо на всіх платформах, що становище людства – не безнадійне. Тільки уявіть собі, що на сьогодні понад 7 млн тонн зерна поставлено на світовий ринок через Туреччину. Інші країни не діють, тоді як ми прагнемо зробити внесок у глобальну продовольчу безпеку", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, через теракти Росії в Україні 10 жовтня пшениця подорожчала на 5%.

Відзначимо, у суботу, 8 жовтня, з українських портів вийшло 7 балкерів із зерном на борту.

Загалом за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти України було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі. 72% пшениці відправлено в Африку, Азію та Туреччину.

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