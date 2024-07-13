Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Байден не лише заборонив Зеленському та Єрмаку бити вглиб Росії, а й сказав "розмовляти" з Кремлем, - Politico

Байден не лише заборонив Зеленському та Єрмаку бити вглиб Росії, а й сказав "розмовляти" з Кремлем, - Politico

13 липня, 2024 субота
18:46
Війна з Росією Джозеф Байден і Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак почувалися сильно засмученими після того, як почули від Джо Байдена тверде "ні" у відповідь на прохання вражати американськими ракетами цілі більш ніж за 100 км від кордону

Зміст

Про це із посиланням на власні три джерела, близькі до згаданих учасників перемовин, інформує видання Politico.

"Українські лідери пішли розчарованими після того, як Байден відмовив їм в останньому проханні скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів всередину Росії", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, Зеленський особисто підняв це питання під час спілкування з Байденом у четвер, 11 липня 2024 року, на ювілейному саміті НАТО з нагоди 75-річчя Альянсу в Вашингтоні.

Читайте також: Віктор Шлінчак. Саміт НАТО: Це запрошення не Україні, а Росії стати партнером

У відповідь "Байден сказав, що обидві сторони (Україна та РФ - ред.) повинні продовжувати розмовляти".

"Це не зачинило двері для остаточного скасування обмежень, але все ще було далеко від "так", - цитує Politico тих, хто знайомий з подробицями тієї розмови.

Зеленський та Єрмак після почутої від Байдена відмови "залишилися вкрай розчарованими", зазначає видання.

Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Гіркий посмак Вашингтона. Чому НАТО і ЄС будуть не за Зеленського?

"Відчуття завжди одне й те саме: зрештою вони знімуть обмеження, але деякі люди повинні спершу померти. Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо", - сказав один з анонімних співрозмовників Politico.

Нагадаємо, Байден заперечує можливість ЗСУ бити вглиб РФ на понад 100 км тим, що українці нібито можуть "вдарити по Кремлю". Після того як він це неодноразово сказав на саміті у Вашингтоні, Зеленський не став проводити там свою підсумкову пресконференцію.

Чому Україна просить скасувати 100-кілометрове обмеження на удари по РФ

Літаки, з яких на українських військових та цивільних щодня летять керовані авіабомби (КАБи) та ракети, знаходяться вглибині російської держави. Зокрема, на аеродромі міста Воронеж під назвою "Балтимор" базуються десятки бортів для скидування КАБів.

Застосовувати проти КАБів сили ППО практично неможливо.

Протидіяти носіям КАБів майбутніми F-16 також буде проблематично, оскільки на територію України для завдання ударів росіяни можуть й не залітати.

Перед тим як вирушити до США Зеленський публічно підіймав питання скасування обмежень на ракетні удари вглиб РФ й просив дозволу бити не на 100 км від кордону, а на 300км та більше. Озвучувалося це питання й у матеріалах західних медіа.

Теги:
Росія
політика
зброя
Володимир Зеленський
Джо Байден
США
Андрій Єрмак
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
спека
11 липня, 2024 четвер
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
знищена техніка ворога
12 липня, 2024 п'ятниця
Росіяни намагалися прорватися, але втратили усю техніку: командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
Радослав Сікорський
11 липня, 2024 четвер
У Польщі для вступу в Український легіон зареєструвалися кілька тисяч людей
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 липня
19:16
Ексклюзив
На фото: Мішель Обама
Наскільки це буде кращий варіант, в мене є сумніви: дипломат Шамшур про можливу кандидатуру від демократів - Мішель Обаму
19:16
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень: найбільше росіяни атакують на Покровському напрямку
19:01
Джо Байден
Пресконференцію Байдена дивилось більше людей, ніж церемонію вручення премії "Оскар", - NYT
18:57
дрон «Вектор»
Прикордонники формують першу комендатуру розвідувально-ударних дронів
18:41
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти двічі атакували селище Буди на околиці Харкова: загинув начальник райуправління ДСНС і ще 1 людина, 22 поранених
18:39
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що країна буде готова до вступу в ЄС у 2030 році
18:33
Ексклюзив
Віктор Орбан
Човникова місія приватного політика: Фейгін про візити Орбана до Києва, Москви та Пекіна
18:27
весілля Ананта Амбані та Радхіки Мерчант
Серед запрошених Кардаш'яни та Борис Джонсон: в Індії весілля сина святкує найбагатша родина країни
18:21
Огляд
Ярослава Магучіх
Рекорд Магучіх і вердикт щодо Реброва: огляд українського спорту за 7-13 липня
18:03
Ексклюзив
Це нові тактичні прийоми: авіаційний експерт Романенко про ракетну атаку РФ 8 липня
18:02
OPINION
Богдан Данилишин
Чим пояснити червневий стрибок інфляції
17:49
Оновлено
обстріл
Російська армія вдарила по Херсонщині: є загиблий, поранено двох жінок
17:38
Польща
Очільник польського МЗС Сікорський оголосив про наміри Польщі витрачати 5% ВВП на оборону
17:37
Оновлено
Нікопольщина
РФ обстріляла Нікопольщину артилерією і БПЛА: є поранені, пожежники потрапили під атаку дронами
17:11
Поліцейські знайшли і вивезли з Вовчанська трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки
17:08
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ, націлившись на командира ХАМАС, вдарив по так званій безпечній зоні у Газі: загинуло понад 70 людей
17:04
Кирило Буданов
Буданов розповів про спроби фізичного знищення Путіна. Охорону диктатора посилено
16:47
Олімпіада-2024, Париж
Міністерка спорту Франції пірнула у Сену на тлі занепокоєння щодо якості води перед Олімпійськими іграми
16:27
Прем'єр Ірландії Саймон Гарріс
Зеленський зустрівся з премʼєром Ірландії Гаррісом: про що говорили
16:18
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Дипломат Безсмертний назвав головних лобістів України в НАТО
16:08
Ексклюзив
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме спека
16:03
OPINION
Роман Вибрановський
Хто сказав, що ми не платили за електрику?
15:57
Імран Хан
Пакистанський суд скасував останній з тюремних вироків експрем'єра Хана
15:52
Наріман Джелялов
Наріман Джелял: кримчанам слід готуватися до військової операції зі звільнення півострова від Росії
15:51
Чехія
Вивозив автомобілі до РФ: у Чехії вперше засудили чоловіка за порушення антиросійських санкцій 
15:48
На Вінниччині 19-річний водій катав друзів на старій "Ладі" та врізався у дерево: серед постраждалих 4 неповнолітніх
15:20
ТЦК
У чергах до ТЦК Києва скаржаться на збій електронного запису, - ЗМІ
15:11
США китай санкції
США ввели візові обмеження для деяких китайських посадовців через ймовірні порушення прав людини
14:58
Ексклюзив
ЗСУ
Беріть співвідношення один до трьох: військовий експерт Козій про безповоротні втрати з боку України
14:57
Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини: є поранена
14:53
В'ячеслав Гладков
Влада Білгородщини звинуватила Україну в атаці по Шебекіно: нібито 8 постраждалих
14:42
Київщина та штат Юта підписали меморандум про співпрацю
14:16
Оновлено
вибух
Росіяни вбили двох цивільних жінок та поранили ще двох людей у Херсонському районі
14:14
Оновлено
Армія РФ 12 липня вбила 6 жителів Донеччини, 22 - поранені: у Мирнограді російська бомба "УМПБ Д-30СН" влучила в зупинку з людьми
14:07
Ексклюзив
путін
Розрахунок Путіна – дотягнути до листопада, - Фейгін
14:02
Іграшковий олень, торти і відро полуниці: в Укрзалізниці розповіли, які найекзотичніші речі забували у потягах пасажири цього півріччя
14:00
OPINION
Валерій Пекар
Якщо Путін хоче ненависті — зберігаймо холодну лють
13:40
Ексклюзив
орбан путін
"Скажених псів пристрілюють, іншого рецепта немає": дипломат Безсмертний прокоментував ймовірні переговори з Росією
13:30
OPINION
Віталій Портников
Росіяни погрожують знищити Київську ГЕС
13:27
Азов
"Азов" допоможе "оживити" шкільний предмет "Захист України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV