Байден не лише заборонив Зеленському та Єрмаку бити вглиб Росії, а й сказав "розмовляти" з Кремлем, - Politico

Про це із посиланням на власні три джерела, близькі до згаданих учасників перемовин, інформує видання Politico.

"Українські лідери пішли розчарованими після того, як Байден відмовив їм в останньому проханні скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів всередину Росії", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, Зеленський особисто підняв це питання під час спілкування з Байденом у четвер, 11 липня 2024 року, на ювілейному саміті НАТО з нагоди 75-річчя Альянсу в Вашингтоні.

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У відповідь "Байден сказав, що обидві сторони (Україна та РФ - ред.) повинні продовжувати розмовляти".

"Це не зачинило двері для остаточного скасування обмежень, але все ще було далеко від "так", - цитує Politico тих, хто знайомий з подробицями тієї розмови.

Зеленський та Єрмак після почутої від Байдена відмови "залишилися вкрай розчарованими", зазначає видання.

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"Відчуття завжди одне й те саме: зрештою вони знімуть обмеження, але деякі люди повинні спершу померти. Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо", - сказав один з анонімних співрозмовників Politico.

Нагадаємо, Байден заперечує можливість ЗСУ бити вглиб РФ на понад 100 км тим, що українці нібито можуть "вдарити по Кремлю". Після того як він це неодноразово сказав на саміті у Вашингтоні, Зеленський не став проводити там свою підсумкову пресконференцію.

Чому Україна просить скасувати 100-кілометрове обмеження на удари по РФ

Літаки, з яких на українських військових та цивільних щодня летять керовані авіабомби (КАБи) та ракети, знаходяться вглибині російської держави. Зокрема, на аеродромі міста Воронеж під назвою "Балтимор" базуються десятки бортів для скидування КАБів.

Застосовувати проти КАБів сили ППО практично неможливо.

Протидіяти носіям КАБів майбутніми F-16 також буде проблематично, оскільки на територію України для завдання ударів росіяни можуть й не залітати.

Перед тим як вирушити до США Зеленський публічно підіймав питання скасування обмежень на ракетні удари вглиб РФ й просив дозволу бити не на 100 км від кордону, а на 300км та більше. Озвучувалося це питання й у матеріалах західних медіа.