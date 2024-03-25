Без потужного флоту Україна змусила бойові кораблі ЧФ РФ утекти з території Криму, - ГУР

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький у документальному проєкті "ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть в Крим".

"Українські дрони з кожним разом стають ще кращими, ще потужнішими, ще точнішими. Це та загроза, яка постійно тримає Російську Федерацію в напруженні", - зазначив він.

За його словами, унікальний морський дрон Magura V5, названий на честь слов'янської богині війни – це суто українська розробка, якою керують українські фахівці.

"У світі такого досі ніхто не робив. Україна, після того, що відбулось у лютому 2022 року, без потужного флоту змусила бойові кораблі ЧФ РФ втекти з території Криму", - наголосив Скібіцький.

Також він повідомив, що українські воєнні розвідники постійно здійснюють моніторинг переміщення кораблів окупантів.

"Усе що стосується переміщення бойових кораблів та катерів РФ постійно моніториться для того, щоб своєчасно виявити, передати інформацію і знищити ворожий військовий об’єкт. Це маленькі цеглинки, які закладаються у великі стратегічні операції – звільнення усіх наших окупованих територій", - резюмував представник ГУР.

У відомстві зауважили, що все частіше з узбережжя тимчасово окупованому Криму надходять новини про успішне вогневе ураження об’єктів ЧФ РФ.

"Завдяки українським морським дронам ГУР МО України Magura V5 на дно пішли розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезар Куніков" та патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов". Нещодавно вони ж уразили судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал", - зазначили у відомстві.