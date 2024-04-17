Блінкен під час візиту до Пекіну переконуватиме Китай припинити допомогу оборонно-промисловому комплексу Росії
Очікується, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю висловить занепокоєння США щодо допомоги Пекіна Росії у розбудові оборонно-промислового комплексу для війни проти України
Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, передає Reuters.
"За останні місяці ми бачили, що з Китаю до Росії переміщувалися матеріали, які Росія використовувала для відновлення цієї промислової бази та виробництва зброї, яка з’являється на полі бою в Україні», — сказав Міллер на брифінгу для преси.
За його словами, США "неймовірно стурбовані цим".
"Не забігаючи надто вперед до цих зустрічей, ви, звичайно, можете очікувати, що це питання, яке він мав би підняти", - сказав Міллер про теми, які Блінкен має обговорити під час візиту до Китаю.
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