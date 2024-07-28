Буданов: після перемоги в нас будуть не менш важливі і не менш складні завдання
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов виголосив промову перед випускниками Київської школи економіки, які здобули ступінь магістра
Про це йдеться на сайті ГУР МО України.
Очільник ГУР привітав випускників із завершенням навчання і наголосив, що попри війну вони залишилися в Україні.
"Як сказав свого часу американський бойовий генерал, герой двох світових воєн Джорж Паттон: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?" Для людини, яка прагне знань і готова до викликів - не існує недосяжних цілей. Доля обрала нас - нам з вами випало жити та вчитися у надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні, за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом", - сказав Буданов.
Він зауважив, що після перемоги перед українцями постануть нові важливі завдання.
"Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним непроторенним шляхом. Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно", - зазначив очільник ГУР.
Буданов наголосив випускникам, що вони завжди мають прагнути до першості.
"Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути “не гіршими ніж хтось”, або "на рівні з провідними", ні - тільки номером один", - додав він.
- 13 липня Кирило Буданов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна неодноразово намагались вбити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе