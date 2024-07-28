Буданов: після перемоги в нас будуть не менш важливі і не менш складні завдання

Про це йдеться на сайті ГУР МО України.

Очільник ГУР привітав випускників із завершенням навчання і наголосив, що попри війну вони залишилися в Україні.

"Як сказав свого часу американський бойовий генерал, герой двох світових воєн Джорж Паттон: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?" Для людини, яка прагне знань і готова до викликів - не існує недосяжних цілей. Доля обрала нас - нам з вами випало жити та вчитися у надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні, за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом", - сказав Буданов.

Він зауважив, що після перемоги перед українцями постануть нові важливі завдання.

"Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним непроторенним шляхом. Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно", - зазначив очільник ГУР.

Буданов наголосив випускникам, що вони завжди мають прагнути до першості.

"Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути “не гіршими ніж хтось”, або "на рівні з провідними", ні - тільки номером один", - додав він.