"Бусифікації" вдалося б уникнути, якби громадяни дотримувалися закону, - офіцер групи комунікацій 125-ї ОБр ТрО Дуткевич

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Мобілізація - дуже складний процес. Держава робить усе можливе, щоб повернути процес мобілізації в бік справедливості. Власне, запровадження системи рекрутингу є одним із механізмів повернення цієї справедливості", - пояснив Дуткевич.

За словами офіцера, рекрутингові центри налаштовані так, щоб якнайкраще підібрати посаду та підрозділ для рекрута відповідно до його знань і навичок.

"Насправді жодної "бусифікації" не було б, якби громадяни дотримувалися закону. Тобто своєчасне оновлення даних, похід в ТЦК та все те, про що говориться в законі про мобілізацію. Втім, цього не відбувається. Тому у нас є "бусифікація" порушників закону про мобілізацію. Однак хочу наголосити, що система рекрутингу, яка в нас вводиться, дає можливість людині самій визначати свою долю. Я не говорю, що це 100% так, бо різні фактори можуть вплинути на потрапляння рекрута до того чи іншого підрозділу та посади - це війна. Втім коли людина приходить до рекрутингового центру і має певний багаж знань, який можна застосувати на війні, то отримає саме ту посаду, яка найкраще їй підходить”, - додав він.