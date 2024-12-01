"Бусифікації" вдалося б уникнути, якби громадяни дотримувалися закону, - офіцер групи комунікацій 125-ї ОБр ТрО Дуткевич
Офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич переконаний, що якби всі військовозобовʼязані громадяни дотримувалися закону й вчасно оновлювали свої військово-облікові дані, то в країні вдалося б уникнути так званої бусифікації
Про це він заявив в етері Еспресо.
"Мобілізація - дуже складний процес. Держава робить усе можливе, щоб повернути процес мобілізації в бік справедливості. Власне, запровадження системи рекрутингу є одним із механізмів повернення цієї справедливості", - пояснив Дуткевич.
За словами офіцера, рекрутингові центри налаштовані так, щоб якнайкраще підібрати посаду та підрозділ для рекрута відповідно до його знань і навичок.
"Насправді жодної "бусифікації" не було б, якби громадяни дотримувалися закону. Тобто своєчасне оновлення даних, похід в ТЦК та все те, про що говориться в законі про мобілізацію. Втім, цього не відбувається. Тому у нас є "бусифікація" порушників закону про мобілізацію. Однак хочу наголосити, що система рекрутингу, яка в нас вводиться, дає можливість людині самій визначати свою долю. Я не говорю, що це 100% так, бо різні фактори можуть вплинути на потрапляння рекрута до того чи іншого підрозділу та посади - це війна. Втім коли людина приходить до рекрутингового центру і має певний багаж знань, який можна застосувати на війні, то отримає саме ту посаду, яка найкраще їй підходить”, - додав він.
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