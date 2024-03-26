Чуємо про це третій рік: Синєгубов прокоментував інформацію про наміри РФ захопити Харків
Росіяни без бою не змогли захопити жодне місто в Харківській області, зокрема й обласний центр. Окупанти можуть лише обстрілювати цивільне населення з літаків та артилерії
Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у телеграм.
За словами очільника області, за 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. Зокрема й Харків.
"Перемогти незламних харків'ян не змогли ні в 2022-му, ні в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області", - йдеться в заяві.
Синєгубов додав, що вже третій рік люди чують про те, як диктатор Володимир Путін хоче "взяти" Харків.
"Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, - обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення", - написав він.
За його словами, знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть чинити окупанти від безсилля на фронті.
Також очільник області наголосив, що на подібного роду "заяви" українські захисники мають єдину і справедливу відповідь, вони демонструють її на полі бою.
- У звіті Інституту вивчення війни (ISW) вказано, що ознак підготовки російськими окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова наразі немає. Війська РФ виділили мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, а цих сил буде недостатньо для такої операції.
- Медуза пише, що російські силовики висловили переконання, що Росія може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
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