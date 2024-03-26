Чуємо про це третій рік: Синєгубов прокоментував інформацію про наміри РФ захопити Харків

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у телеграм.

За словами очільника області, за 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. Зокрема й Харків.

"Перемогти незламних харків'ян не змогли ні в 2022-му, ні в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області", - йдеться в заяві.

Синєгубов додав, що вже третій рік люди чують про те, як диктатор Володимир Путін хоче "взяти" Харків.

"Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, - обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення", - написав він.

За його словами, знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть чинити окупанти від безсилля на фронті.

Також очільник області наголосив, що на подібного роду "заяви" українські захисники мають єдину і справедливу відповідь, вони демонструють її на полі бою.