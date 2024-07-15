До листопада Україна має напрацювати план для Другого саміту миру. Зеленський вважає, що там мають бути представники РФ

Про це він повідомив на пресконференції.

За його словами, наприкінці липня - на початку серпня відбудеться перша зустріч на рівні міністрів стосовно висновків першого Саміту миру.

"Перша зустріч буде, скоріш за все, в Катарі, це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки", - розповів Зеленський.

Водночас у серпні в Туреччині має відбутися зустріч щодо вільного мореплавства й продовольчої безпеки, де буде розроблений план, а у вересні - у Канаді. Там також буде розроблений план, а питання стосуватимуться обміну полонених і дітей.

"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів, і я ставив завдання, щоб у листопаді у нас був повністю готовий план", - сказав президент.

Водночас Зеленський додав, що, на його думку, представники Росії повинні бути присутні на Другому саміті миру.

Також він розповів, що Саміт миру є відкритим, тому інші держави можуть надавати свої пропозиції і до формули миру.

"І ми повинні максимально відкритими, і тоді в нас є шанс залучити не тільки наших близьких друзів з Європи, але й інші країни світу, які нам потрібні. Без них та їхніх пропозицій, хоч і не обов'язково з усіма речами погоджуватись, але ми повинні відкритими до діалогу", – зауважив він.