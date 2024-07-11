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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією До закінчення бойових дій у Чорне море не зайде: капітан 1 рангу про новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ
Ексклюзив

До закінчення бойових дій у Чорне море не зайде: капітан 1 рангу про новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ

11 липня, 2024 четвер
11:12
Війна з Росією корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко вважає, що базувати на території України новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" небезпечно

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"По-перше, цей корабель не зможе зайти у Чорне море до завершення бойових дій, до нашої перемоги, тобто його внесок у війну обмежений. По-друге, цей корабель може бути використано у ближній морській зоні, де нашим завданням є захищати порти та відновлювати морські комунікації. Але у таких стислих водах він є вразливим через свої габарити. Його буде легко виявити, і ППО йому не допоможе. Він зможе збити кілька цілей, але противник це знає й направить більше", - пояснив Риженко.

За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗС України, для нового корабля "Гетьман Іван Мазепа" потрібен пункт базування, і це мають бути глибокі води. Основне призначення корабля - це пошук і знищення підводних човнів. Він також може завдавати ракетні удари.

"Протягом двох років війни стало очевидним, що габарити кораблів у дуже обмежених водах є вразливим фактором. Бачимо це на прикладі російських кораблів, коли вони не були готові до асиметричних загроз. Допоки не буде зачищена ближня морська зона, навіть, базувати такий корабель небезпечно в пункті базування на території України", - наголосив Риженко. 

  • 30 травня у Туреччині провели перші випробування нового українського протичовнового корвета класу Ada "Гетьман Іван Мазепа".













 

Теги:
Новини
Україна
зброя
ЗСУ
ВМСУ
Військові новини
втрати окупантів
Чорне море
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