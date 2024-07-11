До закінчення бойових дій у Чорне море не зайде: капітан 1 рангу про новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко вважає, що базувати на території України новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" небезпечно
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"По-перше, цей корабель не зможе зайти у Чорне море до завершення бойових дій, до нашої перемоги, тобто його внесок у війну обмежений. По-друге, цей корабель може бути використано у ближній морській зоні, де нашим завданням є захищати порти та відновлювати морські комунікації. Але у таких стислих водах він є вразливим через свої габарити. Його буде легко виявити, і ППО йому не допоможе. Він зможе збити кілька цілей, але противник це знає й направить більше", - пояснив Риженко.
За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗС України, для нового корабля "Гетьман Іван Мазепа" потрібен пункт базування, і це мають бути глибокі води. Основне призначення корабля - це пошук і знищення підводних човнів. Він також може завдавати ракетні удари.
"Протягом двох років війни стало очевидним, що габарити кораблів у дуже обмежених водах є вразливим фактором. Бачимо це на прикладі російських кораблів, коли вони не були готові до асиметричних загроз. Допоки не буде зачищена ближня морська зона, навіть, базувати такий корабель небезпечно в пункті базування на території України", - наголосив Риженко.
- 30 травня у Туреччині провели перші випробування нового українського протичовнового корвета класу Ada "Гетьман Іван Мазепа".
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