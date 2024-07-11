До закінчення бойових дій у Чорне море не зайде: капітан 1 рангу про новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"По-перше, цей корабель не зможе зайти у Чорне море до завершення бойових дій, до нашої перемоги, тобто його внесок у війну обмежений. По-друге, цей корабель може бути використано у ближній морській зоні, де нашим завданням є захищати порти та відновлювати морські комунікації. Але у таких стислих водах він є вразливим через свої габарити. Його буде легко виявити, і ППО йому не допоможе. Він зможе збити кілька цілей, але противник це знає й направить більше", - пояснив Риженко.

За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗС України, для нового корабля "Гетьман Іван Мазепа" потрібен пункт базування, і це мають бути глибокі води. Основне призначення корабля - це пошук і знищення підводних човнів. Він також може завдавати ракетні удари.

"Протягом двох років війни стало очевидним, що габарити кораблів у дуже обмежених водах є вразливим фактором. Бачимо це на прикладі російських кораблів, коли вони не були готові до асиметричних загроз. Допоки не буде зачищена ближня морська зона, навіть, базувати такий корабель небезпечно в пункті базування на території України", - наголосив Риженко.

30 травня у Туреччині провели перші випробування нового українського протичовнового корвета класу Ada "Гетьман Іван Мазепа".

























