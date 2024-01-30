Макрон закликав Європу більше допомагати Україні у випадку зменшення підтримки США

Про це Макрон сказав під час візиту до Швеції на спільному брифінгу зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, повідомляє Le Figaro.

Емманюель Макрон сказав, що європейські країни мають бути готовими підтримувати Україну "у довгостроковій перспективі" та компенсувати зменшення американської допомоги, якщо так станеться.

"Ми маємо так спланувати свої дії, щоб якби США зробили суверенний вибір і призупинили допомогу або зменшили її, то це не вплинуло би на ситуацію на місці", – зазначив президент Франції.

Голосування за пакет допомоги Україні та захисту кордону США з Мексикою

Пакет із національної безпеки, на ухваленні якого наполягає адміністрація Джо Байдена, передбачає понад 61 млрд доларів для України, а також військову допомогу Ізраїлю, індійсько-тихоокеанським партнерам та заходи з фінансування безпеки кордону США з Мексикою.

Джо Байден спрямував цей запит до Конгресу ще в жовтні. Проте в законодавців та адміністрації президента США є розбіжності в питанні міграційної політики, тож запит досі не затвердили.

Республіканці вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США. Вони прагнуть внести зміни до міграційного законодавства, при цьому включити ці зміни до законопроєкту про допомогу Україні.

18 січня Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі. Також він погодився піти на поступки республіканцям у питаннях міграційної реформи, щоби нівелювати критику опонентів у рік виборів і забезпечити продовження допомоги Україні.

Видання The Hill повідомляє, що лідер республіканської меншості у сенаті Мітч Макконнелл очікує розгляд двопартійної угоди про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

20 січня Байден заявив, що готовий до "масштабних змін" у прикордонній політиці США, зокрема в законодавстві про надання притулку, з метою укладення угоди, яка розблокує допомогу Україні.