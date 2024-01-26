"Французькі найманці в Україні": уряд Франції засудив фейкові повідомлення РФ
Міністерство оборони Франції відреагувало на фейкові заяви російських пропагандистів про нібито французьких найманців в Україні та сказало, що йдеться про дезінформацію
Про це пише BFMTV.
"Відповідні державні служби виявили та відстежують скоординований маневр Росії, у тому числі через проросійські інформаційні мережі та держЗМІ, такі як "Спутнік", RT, РИА Новини, для передачі та розширення цієї неправдивої інформації", - йдеться у заяві.
У міністерстві наголошують, що з початку російського вторгнення в Україну Франція була "мішенню російської кампанії з дезінформації", яка посилилася в середині січня після чергової підтримки України.
Реакція Франції була націлена на заяви РФ від 17 січня 2024 року про те, що російські окупанти нібито завдали удару по місцю тимчасового розташування "французьких найманців" у Харкові, де буцімто загинули 60 людей, ще 20 отримали пораненні.
"Зіткнувшись з інтенсифікацією французької військової допомоги Україні, ми очікуємо, що цей російський одурманюючий маневр продовжиться: ми засуджуємо його та зміцнюємо нашу систему моніторингу цих маніпуляцій", - сказав міністр оборони Себастьєн Лекорню.
- Росія поширює фейковий наратив, нібито вони ліквідували французьких "найманців" у Харкові.
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