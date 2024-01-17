Генерал-майор Кривонос: чинний закон про мобілізацію робочий, змусьмо владу виконувати наявне законодавство

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Питання не в кількості законів і законопроєктів, які приймаються, а питання у виконанні чинних законів. З точки зору мене як військового і людини, яка брала участь в мобілізації 2014-2015 і подальших років, я скажу так, що закон який існує більш ніж робочий, більш ніж працездатний, там чітко визначено всі повноваження і всі обов'язки посадових осіб починаючи від президента і закінчуючи останнім головою сільради чи територіальної громади. Завдання номер один, щоб влада виконувала чинні закони, а влада з оцими гуляннями "законопроєкт сюди - законопроєкт туди" в першу чергу намагається відійти від відповідальності за бездіяльність у попередні роки цієї війни", - пояснює військовий.

Кривонос підкреслив, що в чинному законі нічого міняти не треба, а треба змусити працювати президента, який визначає етапи та строки проведення мобілізації.

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"Згадаймо останній виступ президента, як він сказав: ну там десь військові й десь там народні депутати. У нас українське суспільство сприймає, що десь хтось окремо живе - десь Україна, яка воює в окопах; Україна, яка забезпечує тих, хто в окопах і десь ті, хто чекають коли якийсь закон пропрацюють та буде він популярним чи не буде. Давайте спочатку все ж таки змусимо нашу владу виконувати ті закони, які вже існують", - наголошує генерал-майор запасу ЗСУ.

Щодо заяви президента України Володимира Зеленського про 500 тисяч мобілізованих, Кривонос сказав: "Я не впевнений, що він дочитав ту записку, яку в повному обсязі йому писав той самий Залужний, бо там не одна, не дві й не три сторінки, це по-перше. І цифра там явно не 500 стояла. А якщо навіть 500, то вона була рознесена не на один, не два і не на три місяці, а поетапно. Ця маніпуляція одразу і 500 - це взагалі не на користь ані суспільства, ані на користь військових - і політики це підкреслюють: от військові хочуть і нехай роз'яснюють безпосередньо для чого це потрібно. Воно-то можна роз'яснити, але роз'яснювати тому, хто не служив жодного дня в армії, хто ухилявся від служби, то про що може йти мова - це ж розмова глухого з німим, розумієте, вони один одного не розуміють".

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас, такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть:

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

люди, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи, визнаної судом недієздатною;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

тільки чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби в запас у зв’язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з-поміж громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;

право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.