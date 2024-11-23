Кабмін: усі відстрочки від мобілізації, видані раніше Мінекономіки та через "Дію", дійсні лише до весни 2025 року
У зв'язку із впровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, попередньо видані Міністерством економіки та через портал "Дія" відстрочки від мобілізації, мають юридичну силу лише до 28 лютого 2025 року
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України за № 1332, прийнятій 22 листопада 2024 року. Документ оприлюднено Урядовим порталом.
"Установити, що:
1) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.;
2) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.", - зазначається у тексті постанови українського уряду.
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При цьому відстрочки від Мінекономіки можуть припинити свою дію й раніше, ніж після 28 лютого 2025 року, якщо:
закінчився термін її дії;
підприємство, установа, організація, де працює заброньований, більше не займається виробництвом товарів, виконанням робіт і наданням послуг для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;
підприємство, установа чи організація втратила статус критично важливого.
У тому випадку, коли заброньовано посадову особу з держоргану чи місцевого самоврядування, його бронь може втратити силу до 28 лютого 2025 року, якщо ця особа більше там не працює, або ж ліквідовано цей орган управління.
- Як вже повідомлялося, з 1 грудня 2024 року бронювання працівників від мобілізації здійснюватиметься виключно в електронному форматі через портал "Дія".
- Восени 2024 року Кабмін провів аудит критично важливих підприємств, за наслідками якого 5% з них не змогли підтвердити відповідність цьому статусу.
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