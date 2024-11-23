Кабмін: усі відстрочки від мобілізації, видані раніше Мінекономіки та через "Дію", дійсні лише до весни 2025 року

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України за № 1332, прийнятій 22 листопада 2024 року. Документ оприлюднено Урядовим порталом.

"Установити, що:

1) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.;

2) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.", - зазначається у тексті постанови українського уряду.

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При цьому відстрочки від Мінекономіки можуть припинити свою дію й раніше, ніж після 28 лютого 2025 року, якщо:

закінчився термін її дії;

підприємство, установа, організація, де працює заброньований, більше не займається виробництвом товарів, виконанням робіт і наданням послуг для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

підприємство, установа чи організація втратила статус критично важливого.

У тому випадку, коли заброньовано посадову особу з держоргану чи місцевого самоврядування, його бронь може втратити силу до 28 лютого 2025 року, якщо ця особа більше там не працює, або ж ліквідовано цей орган управління.