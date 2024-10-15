"Кількість не завжди визначає якість": генерал Кривонос про задіяння Росією військових з КНДР
Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос прокоментував інформацію про задіяння військових з Північної Кореї у армії РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Корея вже давно допомагає Росії і є співучасником цієї війни, тому сказати що "ми побачили", ми про це знали вже давно. І ми знали, наскільки вони потужно допомагають. Що стосується виділення людських ресурсів, про яке зараз йде мова, і того, що на території Росії почалося тренування, навчання певної кількості людей, це представляє загрозу, але також треба зрозуміти, що кількість не завжди визначає якість. І, по-друге, треба зрозуміти, яким чином буде здійснюватись комунікація, яку кількість перекладачів треба мати, або організовувати взаємодію між росіянами та північними корейцями", - зауважив генерал.
Він також нагадав, яку кількість росіян українським захисникам вдалося ліквідувати від початку повномасштабного вторгнення.
"Тому це питання часу і якщо вони його поставлять на кон і зможуть якось протиснути далі, це може вплинути. Але щоб це остаточно - я не сказав би. Ми відправили на той світ уже близько 600 тисяч росіян, якщо захочуть корейці, щоб і вони там поповнювали лави загиблих, то будь ласка", - сказав Сергій Кривонос.
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