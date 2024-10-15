"Кількість не завжди визначає якість": генерал Кривонос про задіяння Росією військових з КНДР

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Корея вже давно допомагає Росії і є співучасником цієї війни, тому сказати що "ми побачили", ми про це знали вже давно. І ми знали, наскільки вони потужно допомагають. Що стосується виділення людських ресурсів, про яке зараз йде мова, і того, що на території Росії почалося тренування, навчання певної кількості людей, це представляє загрозу, але також треба зрозуміти, що кількість не завжди визначає якість. І, по-друге, треба зрозуміти, яким чином буде здійснюватись комунікація, яку кількість перекладачів треба мати, або організовувати взаємодію між росіянами та північними корейцями", - зауважив генерал.

Він також нагадав, яку кількість росіян українським захисникам вдалося ліквідувати від початку повномасштабного вторгнення.

"Тому це питання часу і якщо вони його поставлять на кон і зможуть якось протиснути далі, це може вплинути. Але щоб це остаточно - я не сказав би. Ми відправили на той світ уже близько 600 тисяч росіян, якщо захочуть корейці, щоб і вони там поповнювали лави загиблих, то будь ласка", - сказав Сергій Кривонос.

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

15 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.



