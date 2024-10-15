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Ексклюзив

"Кількість не завжди визначає якість": генерал Кривонос про задіяння Росією військових з КНДР

Марина Клюєва
15 жовтня, 2024 вiвторок
21:49
Війна з Росією Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос

Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос прокоментував інформацію про задіяння військових з Північної Кореї у армії РФ

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Корея вже давно допомагає Росії і є співучасником цієї війни, тому сказати що "ми побачили", ми про це знали вже давно. І ми знали, наскільки вони потужно допомагають. Що стосується виділення людських ресурсів, про яке зараз йде мова, і того, що на території Росії почалося тренування, навчання певної кількості людей, це представляє загрозу, але також треба зрозуміти, що кількість не завжди визначає якість. І, по-друге, треба зрозуміти, яким чином буде здійснюватись комунікація, яку кількість перекладачів треба мати, або організовувати взаємодію між росіянами та північними корейцями", - зауважив генерал. 

Він також нагадав, яку кількість росіян українським захисникам вдалося ліквідувати від початку повномасштабного вторгнення.

"Тому це питання часу і якщо вони його поставлять на кон і зможуть якось протиснути далі, це може вплинути. Але щоб це остаточно - я не сказав би. Ми відправили на той світ уже близько 600 тисяч росіян, якщо захочуть корейці, щоб і вони там поповнювали лави загиблих, то будь ласка", - сказав Сергій Кривонос.

  • 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
  • У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
  • 15 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.


 

Теги:
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
Військові новини
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