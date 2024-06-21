Клименко про демобілізацію: "Ніхто не знав, що війна затягнеться на третій рік"

Про це Клименко сказав у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я спілкувався на цю тему з командирами, які перебувають на лінії вогню. Якщо ми демобілізуємо тих людей, які відслужили два роки, в нас просяде фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути як мінімум рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів. Можливо, це питання, яке, мабуть, варто поставити військовим, але у військових, я думаю, така сама думка. Ми не маємо права валити фронт", - сказав Клименко.

Міністр додав, що мобілізовані, які зараз навчаються на полігонах, стануть досвідченими за кілька місяців.

"Будь-яка демобілізація зараз, як би це крамольно не звучало, я розумію, що і хлопці хочуть демобілізуватись, але є ситуація на фронті, є ситуація в державі, яку необхідно утримати. Щоб утримати, нам треба досвідчені військові. Це люди, які, наприклад, зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими за кілька місяців після того, як вони будуть з побратимами йти. З початку їх будуть вчити, прикривати і так далі. І ще раз хочу повторити: якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію", - сказав Клименко.

Міністр також сказав, що питання демобілізації потрібно насамперед узгоджувати з військовим командуванням, і додав, що про ймовірність затягнення війни "ніхто не знав".

"По-перше, питання до військових, в першу чергу і до військового командування, які планують операції. А по-друге, як ми можемо планувати, скільки буде війна? Тому ми маємо вже зараз готувати нове поповнення, що ми і робимо на сьогоднішній день. Ніхто не знав, що війна затягнеться на третій рік. Треба запитати і в командирів на фронті і в особового складу на фронті і у військового командування, як вони це собі бачать. Звичайно, ми радимося, ми це обговорюємо, але треба реально називати реальні цифри потреб у мобілізації. Генеральний штаб знає ці потреби, він абсолютно чітко планує всі операції, які відбувають на фронті - або оборонні або наступальні", - сказав Клименко.

Питання демобілізації та мобілізаційний закон

У квітні 2024 року комітет Верховної Ради виключив норму про демобілізацію із законопроєкту про мобілізацію. Після цього Міноборони заявило, що законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть окремо протягом 8 місяців.

В підсумку парламент ухвалив закон про мобілізацію без норми про демобілізацію.

13 квітня речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію з'явиться "найближчими місяцями".