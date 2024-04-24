Маринович, Жадан, Вакарчук, Забужко: українська громадськість написала лист подяки словацькому народу

Лист від української громадськості до словацького народу ініційований Інститутом Центральноєвропейської Стратегії, який є відповідальним за збір підписів.

Серед підписантів - письменник Юрій Андрухович, музикант Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан, письменниця Оксана Забужко, громадський діяч Йосиф Зісельс, колишній радянський політв'язень Мирослав Маринович, режисер Олег Сенцов, історик Ярослав Грицак, письменник Андрій Любка, правозахисниця Олександра Матвійчук, політичний оглядач Віталій Портниковта інші.

"Ми в Україні зворушені, розчулені та неймовірно вдячні вам за підтримку в цей надзвичайно складний момент для українського народу, Європи та всього людства.

Ми, українці, не починали, не хотіли і не хочемо цієї війни, прагнемо миру як ніхто інший. Але це наша війна, війна за право жити, за незалежність України, за свободу та Європу. У цей трагічний і вирішальний час ми щасливі знати, що словацький народ, кожен з вас, стоїть поруч з нами, допомагає - з першого дня цієї неспровокованої геноцидальної російської агресії.

Справа навіть не в цифрах, хоча сьогодні, коли для України доленосними є кожна куля і снаряд, понад 3 мільйони євро за кілька днів силами понад 50 тисяч словаків - це вражаюча і надихаюча історія, що демонструє мудрість, силу і єдність словацького громадянського суспільства.

Та насамперед річ у виборі, який зробив словацький народ, кожен з вас, - підтримати українську політичну націю в її боротьбі за те, що об’єднує всі народи доброї волі. Ми хочемо, аби ви пишалися собою, вірили у власні сили та справи. Адже ви - на правильній стороні історії. Разом з вами ми творимо нову історію Європи та світу.

На жаль, саме ця війна і тільки нещодавно відкрила для багатьох з нас один одного, Словаччину для України, і Україну для Словаччини. Однак дух свободи та демократичні цінності єднали нас завжди. Ми з вами не просто сусіди, ми з вами однодумці, партнери та союзники. Україна не стомиться дякувати словакам, бо те, що ви робите зараз, - безцінно", - йдеться у листі.