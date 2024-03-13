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"Мешканці Сумщини впевнені, що влада почала дивну психологічну кампанію": російські фейки і маніпуляції за 12 березня

13 березня, 2024 середа
00:07
Війна з Росією Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 12 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 березня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Кремль бачить послідовну позицію Києва на заперечення будь-яких переговорів між Росією та Україною".

Дезінформація: Російський TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" оприлюднив коментар: "Влада Сумської області сіє паніку серед місцевих жителів – владі необхідні порожні будинки для розміщення бойовиків ЗСУ... Мешканці Сумської області впевнені, що місцева влада почала дивну психологічну кампанію".

Маніпуляція: Ворожий TG-канал "КОРНИЛОВ" із посиланням на статтю видання Financial Times написав: "Євросоюз планує до кінця цього року виділити Україні 2-3 млрд євро, конфіскованих із російських заморожених активів. Тобто вони збільшують суму репарацій, які Україна повинна буде виплатити Росії за підсумками війни, на 2-3 млрд?".

  • У вівторок, 12 березня, у Сумській ОВА спростували фейк про російський масований наступ на область, який ворог поширює в соцмережах.
  • Ворожа пропаганда запустила ІПСО, нібито російська армія не зупиниться і далі піде на Одесу, Миколаїв і Харків.
Теги:
Світ
Економіка
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
Сумщина
Дмитро Пєсков
фейк
допомога Україні
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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