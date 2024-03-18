Ми маємо готувати протестні рухи всередині РФ, - представник руху "Вільний Ідель-Урал"

Таку думку висловив Олександр Болькін (Сирєсь Боляєнь), підполковник ЗСУ, голова товариства ерзя в Україні, співзасновник громадського руху "Вільний Ідель-Урал" в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні неможлива революція в РФ зсередини. Протестних рухів на території РФ не варто чекати, їх треба готувати. Над цим повині працювати усі. Це потрібно було починати робити ще 10 років тому. Немає сенсу зосереджуватись на російській опозиції і надіятись, що буде якась громадянська війна між росіянами. Немає двох або трьох ідей. Між ким має відбутися громадянська війна? Операції під Бєлгородом не варто перебільшувати. Про це багато говорять і в Україні, і в Росії. Але чекати, що щось в станеться в цій країні, не можна, треба працювати тут", - зазначив він.

В Росії є частина людей, з якими можна працювати вже сьогодні. Ми маємо працювати над свідомістю росіян, над провокуванням національно-визвольних рухів, каже Болькін.

"РФ веде пропагандистську кампанію проти України, і в себе в країні теж. Ми мали і маємо працювати над корекцією свідомості росіян, над провокуванням національно-визвольних рухів. Мають бути медійні проєкти, технічні центри для підтримки національних рухів, цілодобове транслювання інформації, з точки зору цивілізованого світу, України. Цього немає, як і роботи з українцями, які живуть в Росії. Їх потрібно закликати до спротиву. Є частина людей, з якими можна працювати вже сьогодні. Треба готувати ці протестні рухи всередині РФ. Це довгі проєкти, клопітка робота, але вона має бути реалізована", - сказав він.

Україна повинна готуватися до гіршого. Ми маємо знищити саму загрозу існування для України, вважає представник руху "Вільний Ідель-Урал".

"Росія стовідсотково розпадеться, це питання часу. Україна переможе, я впевнений, але якою буде ціна перемоги? Чим скоріше РФ розвалиться, тим меншою буде ціна, хоча вона вже зараз зависока. РФ може розвалитися вже завтра, ми не знаємо, але чи готові ми до цього? Чи є в нас там люди, концепція стосовно того, що там робити? Як ми будемо допомагати нашим майбутнім союзникам, чи готувати цих союзників там, в Росії? Чи є в нас привабливі моделі для цих народів? Ми маємо знищити саму загрозу існування для України, такою мати бути наша державна політика", - резюмував він.