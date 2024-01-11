Міноборони США не змогло прозвітувати лише про 2% зброї, наданої Україні з 2014 року, - звіт Пентагону
Звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 2% від обсягу зброї, яка призначалась для допомоги Україні, починаючи з 2014 року
Про це йдеться у звіті Пентагону, оприлюдненому в матеріалі The New York Times.
Порушення щодо обліку охоплюють озброєння загальною вартістю понад 1 мільярд доларів, серед якого – переносні ракетні комплекси, безпілотники-камікадзе й прилади нічного бачення. При цьому не уточнюється, яка частка зброї не була належним чином облікована до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Обсяг військової допомоги Україні, у звітуванні про яку генінспектор Пентагону виявив порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в 50 мільярдів доларів, яку Україна отримала від США з 2014 року, більшість – після 2022-го. Йдеться про майже 40 тисяч одиниць зброї.
Звіт вказує, що кількість переданої Україні зброї, яка не була врахована у звітності, "може підвищити ризик її крадіжки або використання не за призначенням", що несе ризик потрапляння американських технологій не в ті руки.
Водночас генінспектор Пентагону не наводить відповідних фактів, позаяк це "виходило за межі нашої оцінки".
Представник Міністерства оборони США у відповіді на проєкт звіту в листопаді 2023 року вказував, що забезпечити всі необхідні процедури обліку "не видається практичним у динамічному й ворожому середовищі воєнного часу".
"Обмежений персонал Міністерства оборони США в Україні не в змозі провести фізичну інвентаризацію, навіть якщо доступ буде необмеженим", – йшлось у коментарі, доданого до звіту генінспектора Пентагону.
- У січні, на фоні корупційних скандалів у Міноборони, до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що "допомога чи зброя не перенаправляються". Вони не виявили суттєвих зловживань.
- У середині вересня стало відомо, що генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл і застосування поставленої зброї.
- На початку листопада повідомлялося, що представники США здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.
- 27 листопада Міноборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг кінцевого використання зброї, який передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.
- 14 грудня Міноборони України і посольство США узгодили план спільного моніторингу наданого партнерами озброєння.
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