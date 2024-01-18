Мін'юст пропонує дозволити мобілізовувати людей із судимістю
Міністерство юстиції України напрацювало зміни, які можуть дозволити колишнім в’язням обороняти країну на фронті. Зараз мобілізація людей із судимістю законодавчо заборонена
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі Українського радіо.
Висоцька зауважила, що чинна норма законодавства не дозволяє людям із судимістю та теперішнім засудженим долучитися до лав ЗСУ.
"Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", - сказала вона.
Відтак у міністерстві напрацювали зміни, щоб усунути таку законодавчу перепону, і вже передали в профільний комітет Верховної Ради. Хоча Висоцька визнає, що ці зміни "дискусійні".
"Перша перепона - законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються", - пояснила заступниця міністра.
На думку Висоцької, нові норми щодо мобілізації можуть бути ухвалені в січні - лютому.
"Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то я думаю, що січень - лютий – це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації", - сказала вона.
Проте немає гарантій, що це питання вирішать одразу, адже така дискусія, за її словами, не може зупиняти інші важливі зміни.
"Можливо, зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуть зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад із в'язниць, або були засуджені за окремі злочини", - зауважила Висоцька.
- Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
- 8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.
- 11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.
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