Мін'юст пропонує дозволити мобілізовувати людей із судимістю

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі Українського радіо.

Висоцька зауважила, що чинна норма законодавства не дозволяє людям із судимістю та теперішнім засудженим долучитися до лав ЗСУ.

"Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", - сказала вона.

Відтак у міністерстві напрацювали зміни, щоб усунути таку законодавчу перепону, і вже передали в профільний комітет Верховної Ради. Хоча Висоцька визнає, що ці зміни "дискусійні".

"Перша перепона - законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються", - пояснила заступниця міністра.

На думку Висоцької, нові норми щодо мобілізації можуть бути ухвалені в січні - лютому.

"Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то я думаю, що січень - лютий – це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації", - сказала вона.

Проте немає гарантій, що це питання вирішать одразу, адже така дискусія, за її словами, не може зупиняти інші важливі зміни.

"Можливо, зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуть зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад із в'язниць, або були засуджені за окремі злочини", - зауважила Висоцька.