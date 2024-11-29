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"Мир можливий лише завдяки силі": Шольц розповів Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну

Ксенія Золотова
29 листопада, 2024 п'ятниця
13:20
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема, йшлося про деталі дзвінка німецького канцлера до російського диктатора Володимира Путіна

Зміст

Про це президент написав у телеграм.

Зеленський подякував за лідерство Німеччини в допомозі Україні системами ППО – дуже ефективними Patriot та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів, зауважив президент.

"Вдячний канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну", - поінформував лідер України.

Володимир Зеленський  наголосив на важливості збільшення тиску на Росію, і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру.

Канцлер Німеччини розповів Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну. 

"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - прокоментував президент України.

  • У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував свою першу телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним за останні два роки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Володимир Зеленський
допомога Україні
Олаф Шольц
Світ про Україну
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