"Мир можливий лише завдяки силі": Шольц розповів Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну

Про це президент написав у телеграм.

Зеленський подякував за лідерство Німеччини в допомозі Україні системами ППО – дуже ефективними Patriot та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів, зауважив президент.

"Вдячний канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну", - поінформував лідер України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості збільшення тиску на Росію, і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру.

Канцлер Німеччини розповів Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну.

"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - прокоментував президент України.