На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини
За минулу добу 19 жовтня через атаки російських окупантів на Донеччині загинуло двоє людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, за 18 жовтня російські окупанти вбили двох жителів Донеччини у Кураховому та Гірнику. Крім того, ще дві людини в області дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.
- Ситуація у Покровську Донецької області погіршується, у місті готуються до штурмів росіян і встановлюють "зуби дракона".
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