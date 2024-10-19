На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, за 18 жовтня російські окупанти вбили двох жителів Донеччини у Кураховому та Гірнику. Крім того, ще дві людини в області дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав Філашкін.