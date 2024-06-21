На Харківщині росіяни поцілили в автівку "Укрпошти": листоноша загинула, водія поранено
У п'ятницю, 21 червня, близько 10 ранку російська окупаційна армія поцілила в автівку "Укрпошти" у Вовчанській громаді на Харківщині. Жінка, яка займалась доставкою пенсій загинула, а водія було поранено
Про це інформує голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти"", - зазначив він.
За його словами, водій, який супроводжував жінку, був поранений.
"У їхню автівку влучив ворожий БпЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків", - додав голова ОДА.
Він пояснив, що до місця загибелі працівниці "Укрпошти" поки немає доступу через інтенсивні обстріли.
- Російська окупаційна армія зранку 21 червня скинула авіабомбу на Селидове Донецької області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще три постраждали.
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