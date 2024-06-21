На Харківщині росіяни поцілили в автівку "Укрпошти": листоноша загинула, водія поранено

Про це інформує голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти"", - зазначив він.

За його словами, водій, який супроводжував жінку, був поранений.

"У їхню автівку влучив ворожий БпЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків", - додав голова ОДА.

Він пояснив, що до місця загибелі працівниці "Укрпошти" поки немає доступу через інтенсивні обстріли.