На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на рятувальників, коли ті працювали на місці обстрілу
Вранці четверга, 11 липня, російські окупанти обстріляли одну із громад Херсонщини, коли на місце приїхали рятувальники, ворог скинув на них вибухівку
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Пожежа внаслідок обстрілу виникла на території Білозерської територіальної громади. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.
Завдяки тому, що рятувальники встигли зайти у безпечне місце, ніхто з особового складу ніхто не постраждав.
"Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення", - повідомляють у ДСНС.
- У середу, 10 липня, російська армія атакувала село Інгулець Херсонської області. Внаслідок обстрілу на власному подвір'ї загинув чоловік.
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