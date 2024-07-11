На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на рятувальників, коли ті працювали на місці обстрілу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежа внаслідок обстрілу виникла на території Білозерської територіальної громади. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

Завдяки тому, що рятувальники встигли зайти у безпечне місце, ніхто з особового складу ніхто не постраждав.

"Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення", - повідомляють у ДСНС.