На Сумщині внаслідок російської агресії загинув місцевий, ще один отримав поранення

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що російські окупанти за добу здійснили авіаційні удари пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації, пуски КАБ з літака тактичної авіації, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ та артилерії по Великописарівській громаді.

За даними ОВА, унаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджено нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід.

Крім цього, у результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення.