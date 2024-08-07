"Нагадує Харківську операцію": політолог Рейтерович про ситуацію у Курській області

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Навіщо все це планувалося: тут може бути багато варіантів і атомна електростанція, і газорозподільчий вузол, і багато інших якихось моментів, але те, що ця операція дуже добре готувалася, і вона готувалася у великій таємниці, це вже ні у кого не викликає жодних сумнівів, до речі, вона нагадує Харківську операцію, тоді як раз нею керував безпосередньо на землі нинішній головнокомандувач Збройних сил України", - вважає політолог.

На його думку, це лише початок, "ми бачимо лише перший етап чогось, а от що буде далі дізнаємося в найближчий час, я сподіваюсь, що це будуть дуже приємні новини, принаймні певні передумови для цього є".

Рейтерович також зауважив, що теперішні події на Курщині значно серйозніші, аніж рейди російських добровольців, які бували раніше.

"Ми ж не знаємо, чим все закінчиться, і який там стратегічний задум, він точно є. Це не якийсь там прикордонний рейд, як ми це іноді бачили від російських добровольців, які це робили, вони тоді як раз більше зосереджувалися на якомусь інформаційному супроводі, на тому, щоб показати, що вони зайшли щось зробили і пішли. Тут зовсім інша ситуація, результати в сотні разів більші, ніж тоді рейди добровольчих російських загонів, а по суті є певна інформаційна тиша", - вважає він.

Політолог зазначив, що хоч українська сторона офіційно нічого не визнає, але ситуація в Курській області може бути гарною відповіддю на дії ворога.

"Це може бути елементом в тому числі і такої гри, в яку дуже любить грати Путін, ну росіяни ж постійно наступають на одні і ті ж самі граблі, що в цю гру можна грати вдвох, і от власне в неї зараз вдвох і грають, починаючи від того, що дрони можуть і до вас прилітати, і дрони можуть і по вашій енергетиці і по НПЗ бити, і ракети можуть до вас прилітати і бити по вашим, ну ми б’ємо по військовим об’єктам, вони, на жаль, гатять по всьому, і точно так же ваша територія може опинитися під контролем певних збройних формувань", - сказав Рейтерович.

Він зазначив, що це вигідна позиція для України.

"Це, до речі, позиція, яка здатна деякою мірою змінити думку наших партнерів, які впираються в цей ультиматум Путіна (про перемовини з урахуванням лінії фронту, - ред.), тепер вони побачать, що насправді це не більше, ніж слова і можна ж, дійсно, розвернути цю ситуацію в зовсім іншому напрямку, що деякою мірою Україна зараз і робить. Тому подивимося, як воно буде йти далі, чим воно, власне, буде завершуватись, але схоже на те, що от такими діями Україна остаточно поховала будь-які претензії Росії на оцю фразу, що ми будемо сідати за стіл перемовин виключно за умови, якщо буде враховано, де знаходиться лінія фронту", - каже політолог.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.