Обмежена маневровість, необхідність покладатися на прилади нічного бачення: британська розвідка оцінила вплив погоди на військові дії

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що зараз в Україні спостерігається різке похолодання, а протягом наступного тижня температура, як очікується, підніметься вище нуля. Однак ґрунт залишається промерзлим.

Із замерзанням ґрунту умови для пересування по пересіченій місцевості майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування до місцевості.

Також зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.

"Погіршення умов ускладнюється скороченням світлового дня, що ускладнює умови роботи для обох сторін, яким доведеться покладатися на холодну погоду та обладнання нічного бачення", - додали у розвідці.