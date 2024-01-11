Обмежена маневровість, необхідність покладатися на прилади нічного бачення: британська розвідка оцінила вплив погоди на військові дії
Ускладнені погодні умови вплинуть на ситуацію на полі бою, зокрема на проведення операцій як для українських військових, так і для російських окупантів
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що зараз в Україні спостерігається різке похолодання, а протягом наступного тижня температура, як очікується, підніметься вище нуля. Однак ґрунт залишається промерзлим.
Із замерзанням ґрунту умови для пересування по пересіченій місцевості майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування до місцевості.
Також зараз в Україні спостерігається збільшення снігового покриву, а його глибина буде обмежуючим фактором для маневреності.
"Погіршення умов ускладнюється скороченням світлового дня, що ускладнює умови роботи для обох сторін, яким доведеться покладатися на холодну погоду та обладнання нічного бачення", - додали у розвідці.
- У четвер, 11 січня, в Україні очікується потепління, щоправда, західним областям слід готуватися до нічних морозів. А вже 12 січня в країну повернеться холодне північне повітря.
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