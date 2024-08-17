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Ексклюзив

Одним із наслідків Курської операції може бути загострення протистояння башт Кремля, - Центр глобалістики "Стратегія XXI"

Ірена Моляр
17 серпня, 2024 субота
16:08
Війна з Росією

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", зазначив, що у РФ за бойові дії в Україні відповідає начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, а за Курщину - директор ФСБ РФ Олександр Бортников

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Курський наступ однозначно продемонстрував, що в нас немає так званого позиційного глухого кута. Ми бачимо, що Україна спроможна проводити активні наступальні дії, здійснювати не тільки активну оборону, а й активний наступ на території противника. По-друге, Курська операція та реакція Кремля на неї нівелювали байку про червоні лінії Путіна, який завжди мав, умовно кажучи, свої червоні лінії", - прокоментував керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

За його словами, західні партнери нам накидали зовсім інші червоні лінії, аргументуючи тим, що це може роздратувати Путіна та призвести до ескалації. Однак не зрозуміло, на яких засадах будуються в західних партнерів такі припущення.

"По-третє, Путін відмовився визнавати Курщину частиною СВО чи реальної війни проти України, заявивши, що в Україні відбувається одне, а на Курщині – зовсім інше. За Україну у РФ відповідає Герасимов (начальник генштабу ЗС РФ, - ред.), а за Курщину – Бортников (директор ФСБ РФ, - ред.). Тут теж може бути протистояння. Тобто одним із наслідків може стати загострення протистояння між цими баштами, яке зрештою може знести взагалі кремлівську кліку", - зауважив Павло Лакійчук.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області.

Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області.

Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
ФСБ
Валерій Герасимов
Курськ
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