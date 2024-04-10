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Головна Війна з Росією "Окрім покарань у законі про мобілізацію потрібне заохочення для тих, хто піде до війська через рекрутинг", - депутат Київради Васильчук
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"Окрім покарань у законі про мобілізацію потрібне заохочення для тих, хто піде до війська через рекрутинг", - депутат Київради Васильчук

10 квітня, 2024 середа
19:50
Війна з Росією відкриття рекрутингового центру у Львові

Депутат Київради, військовослужбовець Вадим Васильчук наголошує на важливості чіткого регулювання процесу мобілізації та рекрутингу, аби громадяни, які бажають служити, мали зрозумілі умови та не втрачали довіри до системи

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Найкращою відповіддю є наші ЦНАПи, тому що в наших ЦНАПах останніми місяцями фактично черги стоять. Це говорить про те, що люди дуже чітко усвідомлюють: тільки-но з'являться ці правила, їм доведеться за цими правилами діяти і тому вони намагаються зараз уже реалізовувати своє право допоки закон не прийнятий. Фактично це підтверджує, що як тільки будуть прийняті ці правила, відповідно, я думаю, що їх будуть дотримуватися і робити відповідні внесення, бо доведеться", - пояснив військовослужбовець.

За словами Васильчука, цивільні чоловіки змушені будуть стикатися з життєвими ситуаціями, де потрібні будуть відповідні довідки.

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"Друга ситуація в тому, що важливо теж не забувати, є не тільки "кнут", а має бути все-таки ще й "пряник". Зокрема система рекрутингу про яку зараз дуже активно говорять. Мені дуже не вистачає, чи буде в цьому законі про мобілізацію, наприклад, чітко прописана можливість військових частин напряму фактично мобілізовувати, щоб потім дати можливість пройти загальновійськову підготовку і повернутися назад у частину. Щоб не мати потім цієї історії, коли по дорозі від ТЦК до загальновійськової підготовки назад у частину з відношенням, ці люди десь загубились, їх перекинули в інші частини, бо тоді втратиться довіра до рекрутингу" - наголосив депутат Київради.

Васильчук переконаний, якщо людина має бажання служити, знайшла підрозділ, то вона повинна мати підтвердження, що вона дійсно проходитиме службу в обраній частині.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Цим законопроєктом передбачалося  положення щодо демобілізації військовослужбовців після 18 чи 36 місяців безперервної служби.

Парламентський Комітет із питань нацбезпеки й оборони завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було 4269.

9 квітня з'явилася інформація про те, що комітет виключив положення щодо демобілізації й ротації військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готувався до другого читання. Виключення питання демобілізації з законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у листі до міністра оборони Рустема Умєрова. Повідомлялося, що Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт.

Нагадаємо, Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо.

Сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. А також ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

Теги:
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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