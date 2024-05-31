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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти в Криму планують вилучити на потреби ЗС РФ майже 1 тис. земельних ділянок, - Спротив

Окупанти в Криму планують вилучити на потреби ЗС РФ майже 1 тис. земельних ділянок, - Спротив

31 травня, 2024 п'ятниця
15:32
Війна з Росією земля

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму планують відібрати понад 950 земельних ділянок на потреби армії РФ. Відповідний наказ видало вороже міністерство оборони

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Росія вилучатиме землю без попереднього викупу у їхніх власників. Вчинення таких дій окупант виправдовує воєнним станом.

За словами ЦНС, російська влада ввела в дію наказ про режимні об’єкти, які містять більшу частину земельних ділянок Севастополя. Таким чином, жодне право власності навіть за умови оформлення згідно із законодавством РФ, не буде мати юридичної сили.

"Від початку окупації українських земель ворог чинить терор щодо цивільного населення. До прикладу, окупанти вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до нового законодавства. В іншому випадку погрожують "націоналізувати" ділянки", - резюмують у повідомленні.

  • 21 квітня повідомлялось, що на ТОТ росіяни забирають землю у фермерів й віддають колаборантам чи аграріям з Росії.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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