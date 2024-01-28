Окупантів, які брали участь у війні з Україною, перенавчають на шкільних вчителів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в декількох регіонах Росії у педагогічних вищих навчальних закладах уже запровадили такі програми перекваліфікації.

Обмежень для "студентів" немає, це можуть бути навіть учасники ПВК. Також неважливо, якою була первинна освіта майбутніх "педагогів". Після проходження навчання вони отримають право стати шкільними вчителями.

"Російські військові, які найближчим часом завершать перенавчання на педагогів у межах програми міністерства освіти РФ, стануть викладачами уроків історії, фізкультури та основ безпеки життєдіяльності. Окремо вони проводитимуть заходи у межах початкової військової підготовки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що таким "вчителям" радять проводити уроки у військовій формі та демонструвати військове спорядження й амуніцію. А на особистому прикладі вони повинні проводити національно-патріотичне виховання дітей, агітувати їх пов’язувати свою подальшу долю із силовими структурами.

У зв’язку із наближенням президентських виборів у Росії вони також мають проводити опосередковану агітацію в інтересах керівної партії та Путіна.

У Центрі національного спротиву припускають, що "таких "педагогів" будуть також відряджати на ТОТ України для посилення пропагандистського впливу та мілітаризації української молоді. Варто звернути увагу також на той фактор, що ці вчорашні військові можуть страждати на розлади психіки, а їх допускатимуть до роботи з дітьми".