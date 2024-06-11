Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр

Про це у Telegram повідомляє рух спротиву "Атеш".

Проукраїнський агент, який зараз перебуває у штабі 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (прим. - в/ч 06705) поділився з партизанами інформацією про мертвих і поранених російських військових.

"Ми, своєю чергою, оперативно передаємо дані Силам оборони України, що спрощує відстеження результатів їхньої роботи. Завдяки цим даним ми також можемо знати кількість ліквідованих рашистів. Ми дізнаємося про все і про всіх, ніхто не сховається на українській землі", - пишуть представники "Атеш".

Партизани розсекретили документи про поранених росіян: