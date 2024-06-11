Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
Партизани з руху спротиву "Атеш" розсекретили список поранених російських терористів з 36-ї окремої мотострілецької бригади
Про це у Telegram повідомляє рух спротиву "Атеш".
Проукраїнський агент, який зараз перебуває у штабі 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (прим. - в/ч 06705) поділився з партизанами інформацією про мертвих і поранених російських військових.
"Ми, своєю чергою, оперативно передаємо дані Силам оборони України, що спрощує відстеження результатів їхньої роботи. Завдяки цим даним ми також можемо знати кількість ліквідованих рашистів. Ми дізнаємося про все і про всіх, ніхто не сховається на українській землі", - пишуть представники "Атеш".
Партизани розсекретили документи про поранених росіян:
- 11 червня активісти партизанського руху "Атеш" виявили у тимчасово окупованому Маріуполі хаб перекидання боєприпасів окупантів.
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