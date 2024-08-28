Поки американці тягнуть з дозволами на використання ATACMS, росіяни перебазують літаки на дальні аеродроми, - військовий експерт Лакійчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Концептуально важливо мати не лише дозволи на застосування зброї, а й саму зброю. Це два компоненти одного процесу. Без зброї та достатньої кількості засобів ураження списки російських цілей не мають сенсу, адже цілі є, а чим їх уражати - ні. Те ж саме стосується й дозволів на ураження", - зауважив Лакійчук.

За словами військового експерта, поки ми чекаємо дозволів від американців на ураження російських аеродромів у зоні досяжності ATACMS, росіяни поступово перебазують свої літаки на більш віддалені аеродроми, що виходять за межі цієї зони.

"З одного боку, це нам на руку, адже у них буде менше можливостей. Але ми вже могли б убезпечити наші тилові позиції та передній край від російських КАБів. Росіяни вже передбачають, що такі дозволи на використання далекобійної зброї будуть. Американці, як навмисне, тягнуть, щоб росіяни перемістились з цих цілей", - наголосив Лакійчук.

Інститут вивчення війни (ISW) створив список та інтерактивну карту відомих військових об’єктів РФ, щоб проілюструвати, якою мірою заборона США на використання Україною ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

Що відомо

Наприкінці травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед".

Водночас представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер на запитання журналістки, стосується дозвіл лише захисту Харкова чи й інших регіонів на кордоні з РФ, таких як Сумщина, сказав: "Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять".

Associated Press 5 червня писало, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії.







