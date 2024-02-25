Прем'єр Японії Кішіда заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти деяких росіян і організацій РФ

Про це повідомляє суспільний мовник Японії NHK.

24 лютого лідери G7 зустрілися в режимі онлайн, щоб відзначити другу річницю з початку вторгнення Росії в Україну.

Під час зустрічі Кішіда сказав, що зараз важливо продемонструвати солідарність з Україною, оскільки ситуація є складною через затяжні бойові дії. Він наголосив, що підтримка України залишатиметься одним із його пріоритетів цього року.

Кішіда також розповів про японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. За його словами, дві країни підписали понад 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі щодо розмінування та відновлення сільського господарства.

Прем'єр Японії також заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій.

Він підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до Росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, тому використання балістичних ракет північнокорейського виробництва Росією в Україні є абсолютно неприйнятним.

Кішіда заявив, що хоче працювати разом із країнами G7 над підтримкою України та введенням санкцій проти Росії для досягнення справедливого й довготривалого миру.