Прем'єр Японії Кішіда заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти деяких росіян і організацій РФ
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда закликав країни G7 проявити солідарність у підтримці України та запровадити додаткові санкції проти Росії на тлі затягування бойових дій
Про це повідомляє суспільний мовник Японії NHK.
24 лютого лідери G7 зустрілися в режимі онлайн, щоб відзначити другу річницю з початку вторгнення Росії в Україну.
Під час зустрічі Кішіда сказав, що зараз важливо продемонструвати солідарність з Україною, оскільки ситуація є складною через затяжні бойові дії. Він наголосив, що підтримка України залишатиметься одним із його пріоритетів цього року.
Кішіда також розповів про японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. За його словами, дві країни підписали понад 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі щодо розмінування та відновлення сільського господарства.
Прем'єр Японії також заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій.
Він підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до Росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, тому використання балістичних ракет північнокорейського виробництва Росією в Україні є абсолютно неприйнятним.
Кішіда заявив, що хоче працювати разом із країнами G7 над підтримкою України та введенням санкцій проти Росії для досягнення справедливого й довготривалого миру.
- У понеділок, 19 лютого, Японія прийняла українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд.
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