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"Привид Пригожина ходить за ним": генерал армії України Маломуж пояснив, чого Путін боїться найбільше

Віталій Бесараб
18 серпня, 2024 неділя
18:47
Війна з Росією путін пригожин

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що Путін дуже боїться, що його ж власні війська підуть проти нього, тому покладається лише на довірених осіб та спецслужби

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У ворога зараз панує дезорганізація в Курській області. Неочікувані удари там, де противник не очікує й не готовий до потужних бойових дій, дестабілізує не тільки військових ворога, а й всередині керівництва РФ. Зараз у Кремлі намагаються зробити ставку на дуже довірених осіб. Оскільки, Путін боїться. За ним ходить ще той “привид Пригожина” і він боїться повторення ситуації. Він боїться, що проти нього можуть піти його ж військові. Саме тому, він робить ставку спецслужби, довірених осіб та службу зовнішньої розвідки РФ. Втім, вони нічого не контролюють. Це не їхнє завдання й специфіка і наступ Сил оборони на Курщині це довів", - пояснив Маломуж.

За словами генерала, росіяни в хаосі намагаються вирішити, як зупинити наступ ЗСУ в Курській області.

"Вони все розуміють. Стягують якісь війська і створили координаційний штаб, який навіть не має єдиного командування. Зараз у Кремлі намагаються знайти винних генералів за провал оборони Курської області. Щобільше, ті війська, які вони зараз перекидають в Курську область, не мають досвіду бойових дій. Зокрема, з Калінінграда, з інших далеких регіонів РФ й звісно строковики. Всі ми бачили, як воюють їхні строковики. Саме тому, вони будуть змушені перекидати бойові частини з гарячих напрямків на території України. Однак, це їм не допоможе. Вони все не мають єдиного командування й не знають, що їм робити", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області

Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Євген Пригожин
Курськ
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