"Раніше такого не було": голова Сумської ОВА розповів, як змінилися обстріли прикордоння

Про це "Радіо Свобода" розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Почали більше застосовувати безпілотних літальних апаратів – "шахедів". При чому, якщо раніше це застосування було більше в глибині області, то зараз почали більше застосовувати й по прикордонній 30-кілометровій зоні ці безпілотні літальні апарати. Також почали застосовуватись комбіновані ракетно-авіаційні атаки, такі як по Конотопу, Кролевцю. Раніше такого комбінованого застосування не було", - сказав він.

"Ураження в основному здійснюється по приватних районах, де військових взагалі немає. Тобто знищується інфраструктура, заклади культури, навчальні заклади", - додав Артюх.

Зокрема ввечері 9 січня окупанти вгатили двома "шахедами" по Краснопільській громаді, внаслідок чого було пошкоджено будинок культури та оселі людей. Загиблих немає.