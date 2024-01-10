"Раніше такого не було": голова Сумської ОВА розповів, як змінилися обстріли прикордоння
Російські окупанти почали застосовувати комбіновані ракетно-авіаційні атаки на прикордоння Сумщини. Раніше до подібних обстрілів загарбники не вдавалися
Про це "Радіо Свобода" розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
"Почали більше застосовувати безпілотних літальних апаратів – "шахедів". При чому, якщо раніше це застосування було більше в глибині області, то зараз почали більше застосовувати й по прикордонній 30-кілометровій зоні ці безпілотні літальні апарати. Також почали застосовуватись комбіновані ракетно-авіаційні атаки, такі як по Конотопу, Кролевцю. Раніше такого комбінованого застосування не було", - сказав він.
"Ураження в основному здійснюється по приватних районах, де військових взагалі немає. Тобто знищується інфраструктура, заклади культури, навчальні заклади", - додав Артюх.
Зокрема ввечері 9 січня окупанти вгатили двома "шахедами" по Краснопільській громаді, внаслідок чого було пошкоджено будинок культури та оселі людей. Загиблих немає.
- За даними речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, найбільш активний напрямок використання ворожих ДРГ - це Сумщина. Окупанти пробують заходити на прикордоння до 10 разів на місяць.
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